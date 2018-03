Voormalig apotheker Robert Seurinck (69) overleden 21 maart 2018

Voormalig apotheker Robert Seurinck is maandag onverwacht overleden. Hij werd 69 jaar. Robert was de tweede generatie die de gelijknamige apotheek in zijn thuisgemeente open hield. Zijn vader Gilbert richtte de apotheek op, later nam Robert de apotheek samen met zijn vrouw Monique over. Na 37 jaar besloten ze in 2011 de apotheek over te laten. Zoon Bernard is ook apotheker, maar stampte in Gentbrugge een eigen zaak uit de grond. Robert en zijn vrouw verhuisden naar Gent om dichter bij hun (klein)kinderen in de buurt te zijn. Ook zonen Kristof en Patrick wonen er immers. "Vader is spijtig genoeg na een tragisch ongeval overleden", vertelt zoon Bertrand. "Hij is van de trap gevallen en nadien in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken." De begrafenisplechtigheid vindt nu zaterdag om 11 uur in de Sint-Amanduskerk in Ingelmunster plaats. (VDI)