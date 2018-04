Volkstuintjes van start 16 april 2018

De Drevetuintjes gaan op zondag 28 april officieel van start. Het gaat om een volkstuinproject langs de Beukendreef, ter hoogte van de oude pastorie. Tijdens een Opentuindag kan iedereen met de volkstuintjes kennis maken. Ecologisch tuinieren staat er centraal. Er is een demonstratie van de compostmeesters en een toelichting over tuinieren in een verhoogde moestuinbak. Iedereen is vanaf 14 uur welkom. Kinderen kunnen doorlopend terecht in de explotheek, een veldlabo met allerlei spulletjes om de natuur te verkennen. Er is om 14 en 16 uur ook een workshop om een insectenhotel te bouwen. (VDI)