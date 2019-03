Vluchteling Zola vindt werk dankzij Jobroad-project VDI

11 maart 2019

19u45

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het Jobroad-project van interimkantoor Accent Jobs en de West-Vlaamse takken van Voka en VDAB werpt zijn vruchten af. Het project wil mensen met een migratieachtergrond aan werk helpen. Via het OCMW van Ingelmunster raakte Congolees Zola Munianga zo aan een vast contract bij ramen-, deuren- en zonweringsbedrijf Winsol in Izegem.

Jobroad wil nieuwkomers met een migratieachtergrond sneller en efficiënter aan het werk helpen. In onze provincie stijgt het aantal vacatures maar is het ook moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden. Jobroad zorgt ervoor dat ook mensen met een migratieachtergrond hun weg naar de arbeidsmarkt vinden.

”Ook wij werken samen met Jobroad”, vertelt de Ingelmunsterse schepen van Sociale Zaken Katrien Vandecasteele. “Zola Munianga is een erkend politiek vluchteling die sinds 2013 in Ingelmunster woont. Hij werd opgevangen in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers en deed zijn uiterste best om Nederlands te leren en werk te vinden. Na verschillende interimopdrachten kon hij via de dienst arbeidsbegeleiding van het sociaal huis 1 jaar aan de slag bij de technische dienst van het OCMW. Daarna slaagde hij er niet in vast werk te vinden. Dankzij Jobroadis dit hem nu wel gelukt. Nu kan hij zich volledig integreren in onze maatschappij.”

Zola is verheugd met de kans die hij kreeg. “Ik had wel een diploma als elektricien, maar dat was in België niet geldig”, vertelt hij. “Daarom was een job krijgen voor ik van Jobroad wist niet evident. Mensen staan vlug klaar met een oordeel en helpen niet altijd even graag iemand met een migratieachtergrond. Dankzij dit project kon ik bewijzen wat ik in mijn mars heb en dat is nu beloond met een vast contract. Ik ben heel blij met deze kans.”

Ook Winsol is tevreden. “We bieden Zola graag een vast contract aan”, vertelt personeelsdirecteur Michèle Demortier. “Zijn motivatie en leervermogen gaven de doorslag voor deze beslissing.”