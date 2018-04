Virtuele sterren dankzij muziekvideo's VRIENDINNETJES LUNA EN HAILEY (10) SCHITTEREN OP MUSICAL.LY VALENTIJN DUMOULEIN

20 april 2018

02u46 0 Ingelmunster Ze zitten samen op school en volgen samen dansles, maar in de virtuele wereld van Musical.ly zijn Luna Dupont uit Izegem en Hailey Bonduwe uit Ingelmunster échte sterren. Met respectievelijk bijna 70.000 en 90.000 volgers posten de meisjes dagelijks playback- of dansfilmpjes op het platform.

Even voor de leken: Musical.ly is een populaire applicatie op de smartphone die in 2014 het licht zag. Je kan er korte video's van vijftien seconden tot een minuut opladen en daar een bijpassende soundtrack en tal van effecten op kleven. Heel wat 'musers' - zoals de gebruikers elkaar noemen - posten playbackfilmpjes, maar ook dansvideos. Vriendinnetjes Luna Dupont en Hailey Bonduwe (beiden 10) zijn in de wereld van Musical.ly echte vedetten. "Wat anderhalf jaar geleden uit nieuwsgierigheid begon, is uitgegroeid tot iets wat we nooit hadden durven dromen", zeggen de meisjes. "We hebben de app via onze mama's leren kennen en hebben toen voor het plezier eens samen een filmpje opgenomen. Dat was zo leuk dat we elk onze eigen account hebben mogen aanmaken en regelmatig filmpjes posten."





Met succes, want de meeste filmpjes die het duo post, halen makkelijk tussen de zes- en tienduizend likes. "In het begin was dat nog vrij onschuldig, tot we eens een dansfilmpje van de meisjes online gooiden", vertelt Luna's mama Evelyn Guillemijn. "Mijn gsm kon plots het aantal meldingen niet meer aan. Zelfs Musical.ly zelf plaatste het in de schijnwerpers."





"Onze dans- en playbackfilmpjes zijn het populairst", vertellen ze. "Uiteraard hebben we daar niet elke dag tijd voor, maar soms maken we tien filmpjes per keer zodat we een voorraad voor een paar dagen hebben. Het is ook niet zo eenvoudig als het lijkt. Er mag geen afleidende achtergrond zijn, de belichting moet goed zitten en ook naar onze outfit toe doen we speciale moeite. Zo kleden we ons af en toe hetzelfde en ook ons haar leggen we in dezelfde plooi. Veel mensen denken we dat tweelingzusjes zijn, maar dat is dus niet zo."





Meet & greet

De populariteit van Hailey en Luna gaat in stijgende lijn. Afgelopen weekend waren ze gevraagd voor een meet & greet met andere 'musers' in Bobbejaanland. "Stien Edlund (16) spant de kroon en heeft een half miljoen volgers", vertelt Hailey. "Zij is de absolute nummer één van ons land, maar ook wij mochten er bij zijn omdat we bij de top-12 van beste 'musers' van België behoren en daar zijn we natuurlijk trots op."





Mama Evelyn beaamt: "Pas op zo'n evenement besef je wat voor gevolgen zo'n app heeft. We weten ook dat het internet heel wat kwalijke gevolgen kan hebben en daarom mogen de meisjes niets zelf posten. Ik en de mama van Hailey beheren alles. Voor hen moet het bovenal een plezante hobby blijven."





De meisjes zijn op Musical.ly te vinden onder de naam @haileytje_b en @dupontluna.