Villa Max genomineerd voor Gouden Kinderschoen 19 mei 2018

02u51 0

Buitenschoolse kinderopvang Villa Max is door de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) genomineerd voor de Gouden Kinderschoen.





Dat initiatief zet inspirerende, lokale projecten rond kinderopvang in de kijker. Op 1 januari opende het nieuwe multifunctionele gebouw van Villa Max officieel zijn deuren. Stemmen op het initiatief kan nog tot en met 21 mei via www.goudenkinderschoen.be.





(VDI)