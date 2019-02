Vijftig varkens zakken door vloer van stal in volle beerput: brandweer kan meeste dieren redden LSI

07 februari 2019

15u53

Bron: LSI 0

Op een varkensboerderij in de Rozestraat in Ingelmunster zijn donderdagvoormiddag vijftig varkens door de vloer van de stal gezakt. Een van de steunpilaren van de vloer had het begeven. De varkens vielen in de volle beerput. De varkensboer schakelde de hulp van de brandweer in om de dieren te redden. De brandweermannen waren met persluchttoestellen enkele uren bezig om de dieren weer op het droge te krijgen. Enkele varkens overleefden het incident niet. Het klusje duurde tot in de vooravond.