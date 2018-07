Vier minderjarigen betrapt met alcohol in WK-dorp 09 juli 2018

Tijdens de match België-Brazilië heeft een inspecteur van de FOD Volksgezondheid controles uitgevoerd in het WK-dorp in Ingelmunster naar jongeren onder de 16 jaar die alcohol dronken. Vier minderjarigen werden betrapt, wat de organisatie een proces-verbaal heeft opgeleverd. Nochtans had die al strengere maatregelen aangekondigd. Zo kwamen er extra meldingen op groot scherm en op affiches om jongeren onder de 16 er op te wijzen dat ze geen alcohol mogen drinken en ook de identiteitscontroles aan de bar zouden verscherpt worden. Ook tijdens de volgende match(en) zullen er nog anonieme controles volgen. (VDI)