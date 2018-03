Vier maanden cel voor oplichter 02 maart 2018

De 23-jarige Bryan V. uit Ingelmunster is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot vier maanden cel. Hij liet in de zomer van 2016 uitschijnen een Playstation te verkopen voor 200 euro maar incasseerde alleen het geld zonder dat hij de spelconsole overhandigde aan de Leuvense koper. Hij daagde niet op tijdens zijn proces.Hij kreeg bij verstek vier maanden cel en een boete van 600 euro. (KAR)