Vier auto’s botsen, geen gewonden Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

09u25 0

In de Kortrijkstraat in Ingelmunster botsten zaterdagnamiddag vier auto’s met elkaar. Vooral een Jeep liep zware schade op. Vermoedelijk wou de Jeep vanuit de Kweekstraat de Kortrijkstraat oprijden toen het mis ging. Hij botste met een Mercedes die in de richting van Ingelmunster reed. Nog twee andere auto’s raakten ook betrokken bij het ongeval. Niemand raakte gewond. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Kortrijkstraat.