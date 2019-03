VIDEO. Zelden waren speeches zo kort: sp.a-kopstukken lanceren campagne op... rodeostier Sam Vanacker

30 maart 2019

20u43 0 Ingelmunster Het West-Vlaams sp.a-bestuur heeft zaterdagavond de kiescampagne voor de verkiezingen van mei op een bijzonder originele manier in gang getrapt. West-Vlaamse kopstukken John Crombez, Annick Lambrecht en Europees lijsttrekker Kathleen Van Brempt gaven hun speeches van op een rodeostier. Zelden waren speeches zo kort.

De prijs voor meest originele verkiezingsspeeches gaat nu al naar de socialisten. Zaterdag verzamelden alle West-Vlaamse sp.a-kandidaten in de Cultuurfabriek in Ingelmunster, waar in het midden van de zaal een rodeostier opgesteld stond. Naar verluidt wisten de sp.a-kandidaten zelf van niets. Kathleen Van Brempt liet wel vallen dat ze de opdracht had gekregen om toch best een broek aan te doen.

Los van het hilarische stuntje focust de sp.a zich in de komende campagne op de herfinanciering van de gemeenten. “Een Marshallplan is nodig”, aldus John Crombez. “De lokale investeringen staan vandaag op een historisch dieptepunt, de realisatiegraad van geplande investeringen lag afgelopen jaren amper hoger dan 50 procent. In West-Vlaanderen krijgen we 60 euro per inwoner minder dan het Vlaams gemiddelde en zelfs 215 euro minder dan Antwerpen.”

Ook als er veel hindernissen zijn houden socialisten stevig vast. Annick Lambrecht

“Rusthuizen zijn in West-Vlaanderen 220 euro per maand duurder geworden”, gaat Annick Lambrecht verder. “Ook in de thuiszorg zijn de investeringen ondermaats. In de helft van onze West-Vlaamse gemeenten is er geen lokaal dienstencentrum, voor slechts drie kwart van de vereiste zorguren was er financiering voorzien. Duizenden West-Vlaamse gehandicapten krijgen het geld niet waar ze recht ophebben. De mensen die zorg nodig hebben zijn dat beu. Maar ook als er veel hindernissen zijn houden socialisten stevig vast. We voeren een nieuwe strijd, in alle omstandigheden zullen we onze boodschap verkondigen. Voor meer zekerheid voor iedereen, ook lokaal”, aldus Lambrecht.

Een wit konijn – letterlijk, iemand in een konijnenpak – verwelkomde de militanten aan de ingang. Een subtiele sneer naar andere partijen. “Wij hebben geen wit konijn nodig, wij kweken zelf talent. Onze witte konijnen zijn onze 25 jongeren op de West-Vlaamse lijsten”, aldus nog Crombez.

De kans dat u straks een sp.a-lid aan de deur krijgt is trouwens bijzonder groot, want de partij is van plan om 150.000 huisbezoeken af te leggen verspreid over alle gemeenten van de provincie.