VIDEO. ‘De koning komt’-mysterie gaat verder: Politie houdt onbekenden aan Sint-Amandskerk tegen VDI

03 april 2019

10u19

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het mysterie van de ‘De koning komt’-campagne wordt alleen maar groter, nu de initiatiefnemers een filmpje gelost hebben om een tipje van de sluier te lichten.

Veel wijzer worden we er echter niet van. In de video zien we hoe een politiecombi het Marktplein oprijdt en enkele onbekenden verhoort die rond de Sint-Amandskerk zitten te snuisteren. “Wat was je aan het doen achter de kerk?”, horen we een agent zeggen. Gevolgd door. “Ik zal het eens uitleggen”, waarna het filmpje op zwart gaat.

Op de website www.dekoningkomt.be staat een timer die aftelt tot zondagavond 18 uur. Dan zou het mysterie bekend gemaakt worden. Wij speculeerden maandag reeds over wat de banner die op het Marktplein staat zou kunnen betekenen.

Er is ondertussen ook een gelijknamige Facebookpagina online, maar meer info staat er niet op.

Bekijk hieronder het filmpje: