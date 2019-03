Verstoord verkeer door afbraak woningen in West- en Oostrozebekestraat VDI

28 maart 2019

16u39

Zowel in de West- als de Oostrozebekestraat worden op maandag 1 april werken uitgevoerd die het verkeer kunnen hinderen.

In de Weststraat gaat het om afbraakwerken aan de twee woningen met huisnummers 14 en 16. Tijdens de eerste fase van de werken is de Weststraat tussen de Doel- en de Bruggestraat drie dagen afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Elf Julisingel. Fietsers en bromfietsers kunnen wel nog door via het voetpad aan de overkant van de werken.

In de Oostrozebekestraat gaat het om de afbraak van twee woningen met huisnummer 3 en 5 naast het Kruidvat. Er is hinder tot en met 11 april. De werfzone zal een deel van de straat inpalmen, waardoor het verkeer er beurtelings kan passeren. Op vrijdag tijdens de wekelijkse marktdag en in het weekend is de werfzone beperkt tot het voetpad. Het verkeer uit de Schoolstraat is tijdens deze periode verplicht op het kruispunt met de Oostrozebekestraat rechtsaf te draaien en de omleiding te volgen via de Bruggestraat, Meulebekestraat en Ring. Voetgangers moeten aan de werken oversteken. De lijnbus kan doorrijden.