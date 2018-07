Verkeershinder door nieuwe gasleiding onder kanaal 24 juli 2018

02u29 0

Tijdens de funderingswerken voor de nieuwe brug werd de gasleiding onder het kanaal geraakt. Daarom staan er in augustus boringswerken voor een nieuwe leiding op de planning. Eerst last de aannemer de verschillende stukken tot één lange buis van 300 meter aan elkaar. Dit gebeurt van 6 tot 24 augustus in de werfzone in de Kortrijkstraat, vanaf de Gentstraat tot voorbij de Pieter Deconinckstraat. Het verkeer kan in die zone in beide richtingen rijden maar de straat dwarsen is niet mogelijk en er geldt een parkeerverbod. Het doortrekken van de nieuwe gasleiding onder het kanaal gebeurt op 20 en 21 augustus. Dan wordt de buis verplaatst richting Marktplein en is het kruispunt aan het station (Izegemstraat-Stationsstraat-Gentstraat) afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien. Meer op www.ingelmunster.be. (CDR)