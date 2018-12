Verdienstelijke inwoners gezocht VDI

16 december 2018

De gemeente zet op 8 februari op het Gala van Ingelmunster opnieuw een reeks verdienstelijke inwoners in de kijker en daar heeft ze nog kandidaten voor nodig.

Ken jij iemand die keigoed is in een minder bekende sport? Heb je een echte artiest in de familie die gepassioneerd is door muziek, beeldhouwen, keramiek of schilderen? Woont er een jongere in de buurt die actief is bij een jeugdbeweging of zich sociaal inzet? Ben je lid van een vereniging of club die echt een verschil maakt? Iedereen kent wel iemand die uitblinkt en het verdient om eens in de kijker te staan! Stuur jouw uitblinker naar de gemeente door en wie weet wint hij of zij de volgende jeugd-, sport- of cultuurtrofee van Ingelmunster. Daarnaast is er ook een publieksprijs voor activiteit van het jaar. Ook hiervoor kan je steeds je kandidaten inzenden. Wat was voor jou de meest memorabele activiteit in 2018? Waar moest je dit afgelopen jaar gewoon bij zijn? Welke organisatie zet Ingelmunster op de kaart, of is piekfijn uitgewerkt voor bezoekers, deelnemers of kijklustigen? Laat het weten en stem na nieuwjaar zelf op de geselecteerde kandidaat-winnaars. Alle suggesties zij welkom op vrijetijd@ingelmunster.be, mét een duidelijke motivatie.