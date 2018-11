Verdacht werkmateriaal duikt op tweedehandssite op 24 november 2018

Op een Facebook-verkoopgroep van tweedehandsspullen uit Roeselare is donderdagavond een grote hoeveelheid handgereedschap aangeboden. Een jongeman van Roemeense afkomst bood het werkmateriaal voor 200 euro aan. Het aanbod ging gepaard met een foto waarop alvast acht afzonderlijke handwerkmachines te zien waren, al dan niet vergezeld van een koffertje en duidelijk gebruikt. Enkele alerte leden van de verkoopgroep vonden dit wel bijzonder verdacht, gelet op de plaag aan diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens bij zelfstandige ondernemers in Izegem en Ingelmunster de voorbije dagen.





De politie van de zone Riho is op de hoogte en onderzoekt of er tussen het aanbod gestolen spullen prijken. Slachtoffers Christof Degroote uit Ingelmunster en Frederik Vanquickelberghe vonden alvast niets van hun materiaal terug. Het zou niet voor het eerst zijn dat gestolen spullen amper enkele dagen later nog in dezelfde streek te koop aangeboden worden. Een koppel uit de Mandellaan in Roeselare vond afgelopen zomer amper twee dagen na een inbraak in hun woning laptops en iPads terug op de wekelijkse, zondagse rommelmarkt aan Euroshop in Roeselare. Slachtoffers Pieter Lecluyse uit Emelgem (Izegem) en Frederik Vanquickelberghe uit Izegem zijn alvast van plan ook daar eens een kijkje te gaan nemen zondag.





(LSI)