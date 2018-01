Varkens gered uit beerput 02u31 0

Op een landbouwbedrijf in de Haaipanderstraat in Ingelmunster slaagde de brandweer er gisterenmiddag in twee varkens uit een beerput te redden. De dieren waren in de put gezakt toen een betonelement in de stal het begaf. De brandweer kon het onwelriekende opdrachtje tot een goed einde brengen. (LSI)