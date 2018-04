Vandalen kraken vlaggenmasten af 11 april 2018

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag lelijk huisgehouden in het voetbalstadion van Mandel United in Ingelmunster. Ze trokken metalen vlaggenmasten met afbeeldingen van spelers stuk en spoten een brandblusser leeg. Burgemeester Kurt Windels postte op zijn Facebookpagina enkele foto's. "Indien je ons kan helpen om de vandalen te vinden, graag een berichtje", klinkt de oproep. "Het zou bijzonder spijtig zijn dat goed menende organisaties voor de kosten moeten opdraaien." Zaterdagnacht vond in de nabijgelegen sporthal een Chirofuif plaats. Mogelijk zijn beschonken bezoekers van die fuif de daders. (LSI/SVR)