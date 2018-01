Van bierronde naar eigen drankenhandel 02u45 0 Joke Couvreur Rudy Ampe en zijn echtgenote Sabine Demeyere. Ingelmunster Rudy Ampe (63) heeft sinds kort het gros van zijn drankenronde ingeruild voor een eigen vaste stek. Hij heeft voortaan een eigen drankcentrale in de Elf Juli Singel 10. Daarmee komt na liefst zeventig jaar een einde aan een activiteit die indertijd door vader Albert 'Berke' Ampe opgestart werd.

"Ik heb er altijd al van gedroomd om met een eigen drankenhandel te beginnen en als ik dat wilde doen moest ik er ook geen tien jaar meer mee wachten", vertelt Rudy, die nochtans op een zucht van zijn pensioen staat. "Maar ik baat de zaak samen met mijn vrouw Sabine Demeyere uit en zij is twaalf jaar jonger. Daarom zagen we het zeker nog zitten deze nieuwe uitdaging aan te gaan."





Veertienjarige

Rudy leerde via zijn vader als veertienjarige de kneepjes van het vak en nam de ronde in 1978 officieel over.





"Toen kwam ik nog op liefst duizend adressen, op het einde waren er dat maar goed 300 meer", klinkt het. "Uiteraard heb ik wel nog mijn vaste adressen voor de horeca, maar nu stop ik ook officieel met mijn ronde voor particulieren. Het is wel zo dat ik op bestelling gerust nog thuis wil langs komen en ook voor minder mobiele mensen geldt dat zeker nog, maar mijn vaste route waarbij ik kwam aanbellen om te horen wat de mensen willen zit er nu op."





De nieuwe drankenhandel bevindt zich in een nieuwbouw en biedt uiteraard meer mogelijkheden.





"Ons aanbod is uiteraard groter geworden, met meer ruimte voor PET-flessen en dergelijke", zegt het koppel. "Verder hebben we nu ook een goed aanbod geschenkmanden en aanverwante artikelen."





De drankcentrale is open van dinsdag tot en met zaterdag.