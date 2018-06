Vader van Björn Soenens overleden 06 juni 2018

02u38 0

Emmanuel Soenens, vader van Amerika-correspondent Björn Soenens van de VRT, is op 79-jarige leeftijd overleden.





Hij werd op 23 juni 1938 geboren en stapte op 12 mei 1962 in het huwelijk met Rosa Verstraete. Emmanuel Soenens was de vader van Jürgen en Björn en de opa van Emilie, Gilles en Hannah.





In 1962 begon hij samen met zijn broer Sylveer als zelfstandige in centrale verwarming en sanitair. In 1974 ging hij alleen verder met de zaak, die nu is overgenomen door zoon Jürgen. Emmanuel werd negen maanden geleden ziek en werd op 17 mei geveld door een zware hersentrombose. Tien dagen later overleed hij in de Izegemse Sint-Jozefskliniek. Het afscheidsmoment vond afgelopen weekend in familiekring plaats. (VDI)