Tweede zitdag voor openbare verkoop Aviflora 18 april 2018

Er komt een tweede zitdag voor de openbare verkoop van Aviflora. Er werd op donderdag 5 april tijdens een eerste zitdag al een poging gedaan om het voormalige recreatiepark te verkopen, maar dat leverde enkel een mager bod van 4.000 euro op.





Ondertussen is er op het notariaat een hoger bod toegekomen, waardoor er automatisch een tweede zitdag zal plaatsvinden. Die vindt op donderdag 17 mei om 14 uur plaats in café 't Elfde Gebod op het Kerkplein. Linda Vanooteghem, dochter van voormalige eigenaar Frans, heeft voorkooprecht, maar laat nog niet in haar kaarten kijken. Op de tweede zitdag wordt gestart met het bedrag waarmee de vorige keer geëindigd werd. (VDI)