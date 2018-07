Twee jaar cel dreigt voor cafébazin voor drugshandel 03 juli 2018

Er hangt een 47-jarige cafébazin een effectieve celstraf van twee jaar boven het hoofd voor handel in speed. Nadia D. liep al zes keer eerder tegen de lamp en moest als toemaatje precies op de dag van haar 47ste verjaardag voor de rechter in Kortrijk verschijnen.





D. zit als sinds begin februari in de cel. Het onderzoek naar haar handel ging aan het rollen toen iemand verklaarde dat hij 200 gram speed in zijn ijskast had liggen. Die drugs bleken bestemd voor Nadia D. Na telefoononderzoek volgden huiszoekingen. Bij haar thuis werd niet meteen opengemaakt maar de speurders hoorden wel het toilet doorspoelen. Ook in het café lagen drugsattributen. D. gaf toe sinds oktober vorig jaar opnieuw speed te verkopen, onder meer om haar eigen verslaving te bekostigen. Drie anderen uit Oostende, Ingelmunster en Roeselare stonden mee terecht omdat ze drugs kochten of verkochten aan D. Maarten C. (33) uit Oostende ontkende dit keer drugs verkocht te hebben. Hij zit niettemin sinds maart opnieuw in de cel maar was nog maar enkele maanden op vrije voeten. Nadia D. vroeg een laatste kans om zich met probatievoorwaarden te bewijzen. De rechter beslist op 13 juli. (LSI)