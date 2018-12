Twee getuigen gehoord in zaak rond vergiftigde baby Jeffrey Dujardin

13 december 2018

19u38 0 Ingelmunster Het hof van beroep in Gent heeft donderdag twee getuigen verhoord in de zaak waarbij een 38-jarige verpleegster uit Ingelmunster wordt beschuldigd van het jarenlang ziek maken van haar baby. Het baby’tje werd in 2010 tot 2012 maar liefst 38 keer opgenomen in het ziekenhuis. De zaak wordt nu verder behandeld op 20 februari.

Het jongetje was zeven maanden oud toen hij voor de eerste keer in het ziekenhuis werd opgenomen. Op twee jaar tijd kwam hij een veertigtal keer in het ziekenhuis terecht. Na een twintigtal opnames in het AZ Groeninge in Kortrijk, waar de moeder werkt, werd het gezin doorverwezen naar het UZ Gent.

De symptomen van het kindje waren telkens futloosheid, misselijkheid en braken. De dokters vonden geen verklaring. Na verloop van tijd rees een vermoeden van kwaad opzet en werd een klacht ingediend. Volgens het parket maakte de verpleegster haar eigen kind bewust ziek. Het zag voldoende aanwijzingen dat de vrouw aan het syndroom van Münchhausen by proxy lijdt.

De strafrechter in Kortrijk achtte het echter onvoldoende bewezen en sprak de vrouw vrij. “Het is niet bewezen dat zij actief stoffen heeft ingebracht die bij de analyse werden teruggevonden.” Het parket ging in beroep waar de zitting in Gent achter gesloten deuren werd behandeld. Het hof voorzag een arrest op 3 oktober, maar dat werd een tussenarrest. Het hof wou eerst zelf twee getuigen ondervragen alvorens een definitief arrest te vellen. Ook dat getuigenverhoor verliep achter gesloten deuren. Meester Filip Van Hende, advocaat van de vrouw, wil nu eerst met zijn cliënte overleggen alvorens de zaak wordt verder gezet. De verderzetting van de zaak is voorzien op 20 februari.