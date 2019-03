Trucker rijdt door rood licht: “Niet geremd omdat ik niet zeker was dat mijn lading goed was vastgemaakt” VHS

14 maart 2019

Dieter H. uit Harelbeke heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van acht dagen en een boete van 400 euro gekregen, omdat hij betrapt werd toen hij op de Ring in Ingelmunster door het rode licht reed. Elke dag worden in de politierechtbanken in ons land tientallen mensen veroordeeld voor een dergelijke inbreuk. Maar de opmerkelijke uitleg die de advocaat van Dieter H. klaar had om zijn overtreding te vergoelijken, deed wenkbrauwen fronsen op de rechtbank. “Mijn cliënt wou niet bruusk remmen omdat hij niet zeker was dat de lading op zijn vrachtwagen optimaal was vastgemaakt”, klonk het.