Trucker excuseert zich bij familie na dood fietser 04 mei 2018

02u37 0 Ingelmunster Een 61-jarige trucker uit Bredene heeft gisteren in de rechtbank zijn excuses aangeboden aan de zoon en schoondochter van Willy Loncke (72) uit Ingelmunster. De gepensioneerde man werd tijdens een fietstochtje in Kachtem gegrepen door de vrachtwagen van Thierry F. De hamvraag: was het een dodehoekongeval of niet?

Die fatale vrijdagnamiddag, 7 oktober 2016, wou de trucker van transportbedrijf KTO langs de Lodewijk de Raetlaan in Kachtem het terrein van de firma oprijden. Hij moest even wachten, omdat de slagboom en de toegangspoort dicht waren en er nog een andere vrachtwagen en Porsche voor hem stil stond. Toen hij uiteindelijk toch kon beginnen indraaien, merkte Thierry F. Willy Loncke met zijn racefiets niet op.





Vermijdbaar?

Willy wou rechts van de vrachtwagen rechtdoor rijden, maar kwam onder de wielen van de truck terecht. Volgens de gerechtsdeskundige had Thierry F. de fietser kunnen en moeten zien. Een andere verkeersdeskundige betwist dit en spreekt over een onvermijdbaar dodehoekongeval. Welke stelling moet gevolgd worden, zal nu nog verder onderzocht worden.





Aanvaard

Vermijdbaar of niet, Thierry F. wachtte de beslissing van de Kortrijkse politierechter niet af om zijn oprechte excuses aan Tom Loncke, de zoon van Willy, aan te bieden. "Uit respect", aldus de trucker. "Ik zag zijn papa echt niet. Ik was er zelf kapot van, moest acht maanden psychiatrische begeleiding volgen. Ik ben nog in de transportsector actief, maar rijd niet meer met de vrachtwagen. Dat kon ik niet meer aan. Ondanks jarenlange ervaring in binnen- en buitenland. Spijtig dat ik de klok niet meer kan terugdraaien." Tom Loncke, zijn vrouw en hun advocaat Patrick Verhamme aanvaardden de excuses. "We appreciëren het gebaar", klinkt het. "Voor ons is het belangrijk voor het verwerkingsproces te weten wat er werkelijk is gebeurd en dat Willy geen aandeel had in het dramatische ongeval."





De rechtszaak gaat op 28 juni verder. (LSI)