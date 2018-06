Trio staat pas 4 jaar na caféruzie terecht 07 juni 2018

Ruim vier jaar nadat in café Bristol The Mixx in Ingelmunster een stamgast een oogkasbreuk opliep, staan drie twintigers uit Oostrozebeke en Ingelmunster voor de rechter in Kortrijk terecht. Bert H. uit Oostrozebeke riskeert zes maanden cel, vrienden Tom A. en Matthias V. uit Ingelmunster vier maanden. Het was Bert H. die tijdens een caféruzie een barkruk nam en er mee begon te slaan. De echtgenote van de gewonde stamgast liep een duim- en polsbreuk op.





Tom A. gaf toe één vuistslag te hebben uitgedeeld maar wil niet opdraaien voor de zware verwondingen van het slachtoffer door de slag met de barkruk. Matthias V. vroeg de vrijspraak omdat hij geen slagen uitdeelde. De zaak sleepte lange tijd aan omdat een dokter de precieze aard van de verwondingen van de zwaargewonde stamgast moest onderzoeken. Op 20 juni wordt de zaak afgerond. (LSI)