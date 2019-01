Treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare onderbroken VDI

10 januari 2019

12u59

Door problemen bij werken in het station in Ingelmunster is het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare sinds 9.15 uur onderbroken. Mogelijk zal de avondspits ook verstoord zijn, laat Infrabel donderdag weten. Bij de werken zijn glasvezelkabels beschadigd. De technische ploegen van Infrabel zijn bezig met de herstellingen, maar het is nog onduidelijk hoelang die zullen duren.

“Mogelijk zal ook de avondspits verstoord zijn”, reageert woordvoerder Frédéric Petit. De NMBS heeft vervangbussen ingelegd tussen Kortrijk en Roeselare, in beide richtingen.

