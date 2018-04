Totaalspektakel rond Eerste Wereldoorlog 20 april 2018

Op zaterdag 21 april organiseert Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt een totaalspektakel in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.





De avond kreeg als titel 'Oorlog en vrede in Ingelmunster'. De harmonie werkt voor het spektakel samen met toneelkring Uylenspieghel en het Izegemse koor Die Boose. Er komen Ingelmunsterse verhalen uit de Groote Oorlog aan bod, uitgebeeld door de toneelkring. Kunst Veredelt en Die Boose brengen aangepaste muziekwerken. Ook de decennia na WOI komen aan bod, met periodes van heropbouw, crisis en oorlogsdreiging. De regie is in handen van Erik Chevrolet. Het totaalspektakel start om 20 uur.





Tickets kosten 10 euro via tickets@kunst-veredelt.be. (VDI)