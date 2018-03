Toch negatief advies voor uitbreiding kippenkwekerij 30 maart 2018

02u35 0 Ingelmunster Kippenslachterij Almanaar kreeg recent toestemming van de provincie om uit te breiden en daarmee vijf keer zoveel kippen te houden. Een groep buurtbewoners gaat nu in beroep tegen die beslissing, waardoor het Vlaams gewest zich over de kwestie moet uitspreken. Waar de gemeente in eerste instantie geen advies gaf, formuleert ze dit keer wél een negatief advies.

Sp.a zal dit keer verheugd zijn, want vorige keer knelde daar nog het schoentje. Op aandringen van coalitiepartner Brug/N-VA/Open Vld formuleerde het schepencollege bij de eerste aanvraag géén advies omdat er volgens hen zowel positieve als negatieve elementen in zaten, terwijl de socialisten radicaal tegen de uitbreiding zijn. Op juridisch vlak is geen advies echter gelijk aan positief advies.





Nu de buurt in beroep gaat kiest de gemeente wél voor een negatief advies. "Tussen deze toekenning en de nieuwe vraag om advies die vandaag voorligt zijn er tal van nieuwe elementen bijgekomen", verduidelijkt bevoegd schepen Rob Kindt. "Er is een veroordeling van het bedrijf tot het betalen van een schadevergoeding, er is de weigering door de deputatie van een stedenbouwkundige aanvraag op een aangrenzend perceel die ook zijn impact heeft op het bedrijf en er is recent ook melding van een milieudelict. Waar we in eerste aanleg het bedrijf nog het voordeel van de twijfel gaven, kunnen we nu niet anders dan een negatief advies formuleren. De nieuwe feiten sinds de toekenning van de omgevingsvergunning hebben de balans voor De Brug/N-VA/Open Vld echter doen kantelen. We willen het economisch leven in onze gemeente alle steun geven, maar dit dossier houdt te grote risico's in op een te negatieve impact."





(VDI)