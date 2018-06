Terecht voor klappen aan discotheek drie jaar geleden 05 juni 2018

Een 26-jarige Wervikaan stond voor de rechter omdat hij bijna drie jaar geleden een fuifganger een schedelbreuk sloeg aan discotheek Verso in Ingelmunster. Moussa C. riskeert vijftien maanden cel en een boete van 750 euro. "Zinloos geweld, gewoon omdat iemand vreemd naar hem keek", klonk het bij de openbare aanklager. Het slachtoffer liep niet alleen een schedelbreuk op, maar ook enkele bloedingen in de hersenen. Uiteindelijk herstelde hij. De man vroeg een schadevergoeding van ruim 4.600 euro. "Het was een groepje dat dronken en racistisch was", verdedigde Moussa C. zich. Volgens hem lokte het slachtoffer de slagen uit en reageerde hij instinctief. Hij vroeg een werkstraf. Dat zou niet zijn eerste zijn. Vonnis op 25 juni. (LSI)