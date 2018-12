Studio Kontrabas verpulvert record: 44.276,92 euro Sam Vanacker

23 december 2018

19u52 0 Ingelmunster De vierde editie van radiomarathon Studio Kontrabas heeft alle records gebroken. De actie sloot af met maar liefst 44.276,92 euro op de teller. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen afgeklokt werd op ‘slechts’ 26.901 euro. Presentatoren Kevin Samyn, Ward en Bram Tyberghien en Pieterjan Batsleer vlogen elkaar na afloop in de armen.

Voor deze editie van 72 uur radio ruilde Studio Kontrabas het vertrouwde marktplein in voor een stekje op het binnenplein van het kasteel van Ingelmunster, waar de actie zondagavond afgesloten werd. Die feeërieke en prachtig verlichte locatie alleen al zorgde voor een enorme meerwaarde, want het kasteeldomein is doorgaans niet toegankelijk voor het publiek.



In de marge van het evenement werden er maar liefst 32 acties en veilingen georganiseerd. Zo was er vrijdagavond de City Run en organiseerde sportvereniging De Trampo’s de actie ‘Koprol For Life’, waarbij ze bezoekers zoveel mogelijk koprollen lieten maken. Verder verkochten zussen Lise en Suzan Vanlerberghe gepersonaliseerde pins en turnzakjes voor het goede doel. Ook burgemeester Kurt Windels sprong terug mee op de kar en veilde een etentje op de hoogste verdieping van de nieuwe Valoratoren onder de noemer ‘Brunch In The Sky’. Die laatste actie ging onder de hamer voor 630 euro.

De organisatoren hadden voor deze editie de lat zowat op 30.000 euro gelegd aangezien die grens twee jaar geleden ook al gehaald werd. Maar dat Ingelmunster dit keer de kaap van de veertigduizend zou halen had niemand verwacht. Ook qua drankverbruik op de site sneuvelden overigens alle records. “Ik denk dat Ingelmunster met kerstdag een tweede lever zal nodig hebben”, klonk het tijdens de afsluitende speech.

Het ingezamelde bedrag gaat naar het Kinderkankerfonds, vzw Akindo, Donate-a-dog en het Breininstituut.