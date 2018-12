Studio Kontrabas uit de startblokken VDI

21 december 2018

11u16

Bron: VDI 0

Radiomarathon Studio Kontrabas is goed uit de startblokken geschoten. Een groep presentatoren draait naar goede traditie nog tot zondagavond plaatjes voor het goede doel. Ze doen dat voor het eerst van op het feeëriek ingerichte binnenplein van het kasteel van Ingelmunster. Dit keer steunen ze het Kinderkankerfonds, Donate-A-Dog, Akindo en Brein Instituut.

Dit keer zijn er liefst zeventien acties en ruim twintig veilingen ten voordele van Studio Kontrabas, waaronder een City Run for Life, bier- en whiskeytasting in de kasteelkelder, koprollen for life en het maken van gepersonaliseerde pins. Burgemeester Kurt Windels kwam donderdagnacht alvast mee radio maken. Hij organiseert ook zelf een veiling voor het goede doel. Nog tot zaterdagmiddag kan je via eBay bieden op een ‘Brunch in the sky’ met zeven tafelgenoten op de bovenste verdieping van de nieuwe Valoratoren die hij zal maken.

Zaterdag zijn er oa. optredens van George Dylan, Isadore en Mise en Scene, op zondag komen Jo Laureys en Appelblauwzjigroen langs en is er om 10 uur een aperitiefconcert. Zondagavond is er vanaf 18.30 uur een slotshow en wordt het eindbedrag bekend gemaakt.

Studio Kontrabas is nog het hele weekend op de radiofrequentie 89.3 FM te beluisteren.

Meer info: www.studiokontrabas.be.