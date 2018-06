Studio Kontrabas trekt dit najaar naar kasteelplein 21 juni 2018

Er komt dit najaar dan toch een vierde editie van radiomarathon Studio Kontrabas. Presentatoren Kevin Samyn, Pieter-Jan Batsleer en Ward en Bram Tyberghien zullen voor Music for Life opnieuw 72 uur plaatjes draaien voor het goede doel. Dit keer ruilen ze het Marktplein in voor het binnenplein van het nabijgelegen kasteel van Ingelmunster. "We hebben daarvoor toestemming gekregen van kasteelheer Marc Van Honsebrouck", vertelt Kevin. "We gaan van 20 tot en met 23 december met vier presentatoren radio maken en voor vier goede doelen geld inzamelen. Dit keer gaat onze steun naar het Kinderkankerfonds, Akindo (vakanties voor kwetsbare kinderen), Donate-a-dog (hulphonden voor mensen met een motorische beperking) en Brein Instituut (fondsenwerving voor onderzoek naar hersenziektes)."





De organisatoren zijn voor de vierde editie nog op zoek naar sponsors, vrijwilligers en bands die er willen optreden. Een andere nieuwigheid is een app op de smartphone waarop je filmpjes en foto's zult kunnen plaatsen. "Op die manier willen we de bevolking zelf een stem geven", besluit Kevin.





In de marge van het nieuws van de verhuis is ook het totaalbedrag van de vorige editie bekendgemaakt. Die heeft uiteindelijk 25.572,44 euro opgebracht. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of sponsor kan dat via info@studiokontrabas.be of op 0473/57.63.32. (VDI)