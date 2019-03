Studio Kontrabas keert terug voor vijfde radiomarathon Valentijn Dumoulein

06 maart 2019

14u09

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Goed nieuws voor wie houdt van radio met warme verhalen in winterse tijden: eind dit jaar komt er een nieuwe editie van radiomarathon Studio Kontrabas. Presentatoren Kevin Samyn, Pieter-Jan Batsleer en Ward en Bram Tyberghien draaien van 19 tot en met 22 december opnieuw 72 uur plaatjes voor het goede doel.

Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief voor het goede doel is na vier edities uitgegroeid tot een volwaardige radiomarathon waar heel wat Ingelmunsternaars en streekgenoten met plezier hun schouders onder zetten. De vierde editie was een recordeditie en heeft 44.276,92 euro opgebracht. “Waar we de vorige jaren telkens twijfelden of we wel nog een nieuwe editie zouden organiseren, waren we er dit keer snel uit dat er een vervolg moest komen”, zeggen de presentatoren. “We zijn toe aan de vijfde editie, maar het moet niet noodzakelijk een feestjaar worden. Elke editie heeft op zijn eigen manier voor een feestje gezorgd.”

Doel: 50 acties

Dit keer willen de organisatoren dat iedereen een Studio Kontrabasser wordt. “Want laten we eerlijk zijn: zonder die massa mensen die op de een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen, zou ons initiatief niet veel voorstellen”, beseft Kevin. “We willen nog meer mensen aanzetten een actie voor Music for Life te organiseren. Vorig jaar hadden we een recordaantal van 37 acties en dit jaar zouden we graag de kaap van de 50 acties halen. Wie een idee heeft, kan het ons melden en we gaan er alles aan doen om dat communicatief en logistiek te ondersteunen.”

Op 11 mei vindt in de Cultuurfabriek een bedankingsfeestje plaats voor de 73 medewerkers die de vorige editie mee in goede banen hebben helpen leiden. Dan maakt de organisatie ook bekend of ze naar het binnenplein van het kasteel van Ingelmunster terugkeren of niet. Dan lichten ze ook de sluier over welke goede doelen ze zullen steunen. Nu al staat vast dat het Kinderkankerfonds weer gesteund wordt.

Tot slot nog enkele indrukwekkende cijfers:

- In totaal werd de voorbije vier edities al 120.237,68 euro voor het goede doel ingezameld

- Vorig jaar gingen er 2.551,64 liter bier en 552 liter frisdrank en water over de toonbank

- Er werden 441 platen aangevraagd via sms’jes en verzoekjes via de app

- De presentatoren hadden gemiddeld 3 uur slaap per nacht

- Er hingen 19.000 lichtjes op het binnenplein van het kasteel