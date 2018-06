Stroomkabel van 50 meter gestolen 20 juni 2018

02u42 0

Op een werf op het Stationsplein in Ingelmunster gingen dieven ervandoor met een 50 meter lange stroomkabel. Die hing met haken aan een betonnen muur en was aan beide kanten ingeplugd in een stopcontact. De dieven trokken de stekkers los en pikten de draad. Het was de werfleider die de diefstal maandag opmerkte en de politie belde.





(VHS)