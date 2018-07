Strengere controles op alcohol in WK-dorp OUDERS STUREN ANONIEME BRIEF NADAT KINDEREN AAN ALCOHOL GERAAKTEN 03 juli 2018

02u55 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur kijkt er sinds gisterenavond strenger op toe dat jongeren onder de zestien jaar geen alcohol geserveerd krijgen op het WK-dorp op het Marktplein. Enkele ouders stuurden een anonieme brief naar burgemeester Kurt Windels.

De anonieme brief kwam gisterenochtend aan op het gemeentehuis. Enkele ouders van kinderen jonger dan 12 en 16 jaar schrijven er hoe ze vaststelden dat veel jongeren onder de zestien jaar op het WK-dorp zonder enig probleem aan alcoholische dranken raakten. "Niet alle ouders kunnen echter aanwezig zijn om hun kinderen in het oog te houden of hebben interesse in het gebeuren", klinkt het in de brief. "Burgemeester, het is aan u om de nodige maatregelen te nemen zodat dit niet meer gebeurt. Zonder duidelijke afspraken loopt het serieus uit de hand. We hopen dat u uw verantwoordelijkheid als burgervader neemt en ernaar handelt. Stellen we vast dat er niets werd meegedeeld in dat verband, dan zullen we de nodige instanties verwittigen en een klacht tegen u indienen."





Zo ver kwam het gisterenavond echter niet. Voor, tijdens en na de match België-Japan kwamen er extra maatregelen. "Ik heb alle begrip voor die ouders", reageert burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Ons beleid op dat vlak is altijd al hetzelfde geweest: het is verboden alcohol te kopen als je minderjarig bent, maar we hebben er nu nog strenger op toegezien. Zowel het personeel aan de bar als de cafébazen hielden een extra oogje in het zeil. Op het grote scherm deelden we die boodschap ook mee en we riepen ze ook meermaals om. Er kwamen ook extra affiches aan de standjes. Het kan zijn dat er in het verleden jongeren door de mazen van het net glipten. Dat gebeurt overal, maar nu zijn we extra alert geweest. Ook bij de komende match(en) zal dat het geval zijn." (VDI)