Straten afgesloten tijdens Brigandsloop VDI

25 maart 2019

16u15

Bron: VDI 0 Ingelmunster Op zaterdag 30 maart is er een nieuwe editie van de Brigandsloop. De recreatieve loopwedstrijd van atletiekvereniging AVI palmt verschillende straten in.

De Trakelweg is van 14 tot 16.30 uur in beide richtingen verkeersvrij. De tijdelijke fiets- en wandelverbinding door het kasteelpark blijft wel beschikbaar. De Bollewerpstraat is tussen 13 en 17.30 uur afgesloten vanaf de Hinnebilkstraat tot aan de Oostrozebekestraat. Het kruispunt blijft wel vrij. Ook de Oostrozebekestraat, vanaf de Bollewerpstraat tot aan de Nijverheidsstraat is afgesloten, net als de Stationsstraat vanaf de inrit naar de parking op het Marktplein. De inrit zelf blijft vrij. Tot slot is ook de Nijverheidsstraat afgesloten vanaf het kanaal tot juist na de Mandelstraat en dat van 14 tot 16.30 uur.

De centrumparking is diezelfde namiddag niet bereikbaar. De parking op het Marktplein blijft wel open en is bereikbaar via de West- en Schoolstraat. De handelaars in de Oostrozebeke- en Gravinnestraat zijn bereikbaar via diezelfde wegen. Tot slot geldt in de Bollewerpstraat een parkeerverbod vanaf de Ring tot aan de Oostrozebekestraat.

Meer info bij de Technische Dienst van de gemeente op openbarewerken@ingelmunster.be of 051/33.74.33.