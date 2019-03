Steven De Maesschalck opnieuw verkozen tot N-VA-voorzitter VDI

01 maart 2019

13u03

Bron: VDI 2 Ingelmunster Steven De Maesschalk is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Ingelmunsterse N-VA-afdeling. Hij vervangt Jan Rosseel, die sinds januari als schepen aan de slag is.

Steven De Maesschalk is unaniem verkozen tot voorzitter. Hij stond al twee legislaturen aan het roer van de lokale N-VA. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter en penningmeester Manfred Vanhulle. Sylvia Viaene is secretaris, Diederik Vanderheeren is ledenverantwoordelijke, Dorine Behaeghe en Marie-Christine Tanghe zijn organisatieverantwoordelijken, Nadine Verheye is communicatieverantwoordelijke, Jan Rosseel ontfermt zich over sociale media en Davy Claerhout over het ledenblad.