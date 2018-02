Steun uit vele hoeken na hevige brand 01 februari 2018

02u41 0 Ingelmunster Jerissa Van Der Smissen (31) en haar dochtertje Leonie (6), die eergisteren net als hun huisbaas Sigurd Tanghe (46) en diens echtgenote hun hele hebben en houden verloren bij een zware brand in de Kortrijkstraat, blijven niet in de kou staan. Sanne Derveaux, een vriendin van Jerissa, is met een inzamelactie gestart.

"De verzekering komt ook wel tussen maar dat vraagt tijd. Intussen hebben Jerissa en Leonie heel snel nood aan dagdagelijkse spullen, zoals kleren, wat meubeltjes, huisraad en speelgoed", zegt Sanne, die ook in Ingelmunster woont. "De vzw 't Goede Doel uit Rumbeke helpt alles inzamelen. De reacties zijn bijzonder positief. Mensen tonen hun solidariteit en dat is fijn. Zo schenkt Do-fashion uit Roeselare nieuwe kleren en schoenen maar ook tal van particulieren zijn gul." Jerissa Van Der Smissen is wat overdonderd door de enthousiaste reacties. "Ik ben heel dankbaar en had dit niet verwacht", zegt ze. "Het komt er nu op aan om het inzamelen wat te structureren, zodat we niet overstelpt worden. Wat geschonken wordt, moet ook echt gebruikt worden."





Snel weer eigen stek

De vrouw hoopt over enkele dagen een andere huurwoning te kunnen betrekken. "Ik apprecieer het aanbod van de gemeente voor crisisopvang maar geef de voorkeur aan een eigen stekje waar ik eventueel kan blijven wonen. Ik weet immers niet of ik ooit nog terug zou durven wonen op dezelfde plaats waar het gebrand heeft." (VHS/CDR)