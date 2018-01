Stem op uitdaging Studio Kontrabas 22 januari 2018

02u32 0

Studio Kontrabas, de radiomarathon voor het goede doel, heeft uit de duizend inzendingen die ze kreeg vier uitdagingen geselecteerd die ze willen aangaan. Tijdens het evenement in december konden mensen briefkaarten posten met daarop een leuke uitdaging. "Daaruit hebben we er vier gekozen die ons wel leuk lijken, maar we laten het aan de inwoners over om via onze Facebookpagina hun keuze bekend te maken", klinkt het bij de presentatoren. De vier uitdagingen waaruit je kan kiezen zijn: 24 uur een pop-upbar op het Marktplein uitbaten, een mosselsouper voor Ingelmunster organiseren, de 10 miles lopen of cliniclown spelen op de kinderkankerafdeling. (VDI)