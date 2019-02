Stalvloer begeeft het opnieuw: twintig varkens komen in beerput terecht LSI

16 februari 2019

15u48

Bron: LSI 0

Amper acht dagen nadat op een varkenshouderij langs de Rozestraat in Ingelmunster zo’n vijftig varkens door de stalvloer in de beerput zakten, is zaterdagvoormiddag opnieuw een twintigtal dieren hetzelfde overkomen. De varkenshouder had na het eerste incident het risico genomen om de andere helft van de stal, waar de stalvloer het nog niet had begeven, toch nog in gebruik te nemen. Een slecht idee, zo bleek, want zaterdagochtend rond 9u begaf ook de rest van de steunpilaren van de vloer het. Een twintigtal varkens kwamen daardoor in de beerput terecht. Brandweermannen van de zone Midwest snelden opnieuw ter hulp om met mankracht en kunde de dieren op het droge te krijgen. In tegenstelling tot de eerste keer overleefden dit keer wel alle getroffen dieren. Het karwei nam wel opnieuw enkele uren in beslag.