Sportkampioenen in de bloemetjes gezet

13 maart 2019

16u20

De gemeente nam onlangs uitgebreid de tijd om zijn sportkampioenen van 2018 te huldigen. Het was op sportief vlak een vruchtbaar jaar want er mochten liefst 27 West-Vlaamse, 2 Vlaamse, 8 Belgische (individueel) en 1 Belgische (ploeg) kampioen gehuldigd worden.

We overlopen de kampioenen even per sportdiscipline:

Provinciale kampioenen

Judo: Thomas Van Hecke, Jason Goeminne, Jonas Vandewalle en Jelle Hoste.

Atletiekclub Ingelmunster: Ilone Maes, Arthur Verhelst, Millau Haerinck, Alisson Debouver, Maxim Van Mosselvelde, Xander Ninclaus, Jarne Buyse, Alana Polfliet, Kirsten Devos, Emiel Lammertin en Lauren Devos, Jana Callens, Tracy Vullers, Ward Couckhuyt, Andy Vanhaelewijn, Imke De Bels, Alain Debouver, Francky Derammelaere en Frank Lannoo.

Trampolineclub De Trampo’s: Guillaume Roels, Ruben Devos.

Badminton: Lander van Coillie.

Vlaamse kampioenen:

Turnclub De Salto’s: Febe Seurinck en Amber Vanderper.

Belgische kampioenen:

Atletiek: Frans Nevens,

Judo: Olivier Naert, Ward Houthoofd en Jarne Duyck ,

Dans: Lone Haelemeersch, Eowyn Horré, Manon Casteleyn en Margo Craeye.

Minivoetbalploeg bij de jeugd: Schoenen en Sport Devolder.

