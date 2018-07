Spoorwegovergang afgesloten 13 juli 2018

02u44 0

Nu zondag 15 juli plant Infrabel dringende herstelwerken aan de spoorwegovergang aan het Stationsplein en de Izgemstraat. Tussen 6 en 15 uur is de overweg volledig afgesloten voor alle verkeer. Omrijden kan via de brug in Emelgem of de Ringbrug. Er vinden momenteel werken plaats rond het ophogen van de perrons. (VDI)