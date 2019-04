Speelplein Jadadde zoekt animatoren

VDI

02 april 2019

15u14

Speelpleinwerking Jadadde is op zoek naar animatoren die deze zomer zijn activiteiten mee in goede banen willen leiden. De werking loopt van 1 juli tot en met 23 augustus en vindt plaats op de terreinen van de jeugdlokalen aan het sportcentrum. Wie leiding wil geven, moet minstens 16 jaar zijn en met veel enthousiasme bereid zijn die functie uit te voeren. Op donderdag 11 april vindt er om 19 uur een infosessie plaats in de jeugdlokalen. Meer info bij de jeugddienst via jeugd@ingelmunster.be of op 051/33.74.42.