Sp.a+ wil veiliger fietsoversteekplaats op Ringlaan VDI

05 april 2019

13u17

Bron: VDI 0 Ingelmunster Oppositieraadslid Dries Couckuyt (sp.a+) hield op de gemeenteraad een pleidooi voor een veiliger fietsoversteekplaats op de Ringlaan (N50, aan de Kortrijkstraat.

“Er ligt een nieuwe fietsoversteekplaats op de Ringlaan, maar die moet veiliger”, vindt Dries. “De zichtbaarheid is sowieso al niet goed en wanneer er een oplegger op de strook ernaast geparkeerd staat, is van een veilige oversteekplaats geen sprake meer. De oversteekplaats is zelfs niet aangekondigd met verkeersborden. Ook op de rijweg is ze onvoldoende gemarkeerd. Daarom vraag ik het schepencollege dringend stappen te ondernemen samen met het Agentschap Wegen & Verkeer.”

Overleg prioritair

De gemeente beaamt de onveilige situatie, maar stemde de motie toch weg. “We hebben de traditie om met onze mobiliteitspartners een overleg te houden”, vertelt mobiliteitsschepen Trui Lambrecht (De Brug). “Het goedkeuren van een motie past dan ook niet in een constructieve samenwerking tussen twee overheden omdat we de ene partij dan een beetje met de rug tegen de muur zetten. De oversteekplaats is al veiliger dan vroeger, want dan moest je de weg als fietser in één keer dwarsen en gold er een snelheidsregime van zeventig kilometer per uur. Naar de toekomst toe willen we met AWV kijken hoe we de veiliger nog meer kunnen verbeteren. Een parkeerverbod en de wettelijke correcte signalisatie en markering zijn daarin belangrijk, maar ook snelheid speelt een rol. Daarom willen we met het Vlaamse Gewest bekijken hoe we er toe kunnen komen dat de snelheid beter gerespecteerd wordt.”