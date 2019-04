Sp.a+ wil uitbreiding uren voor renovatiecoach VDI

09 april 2019

15u48

Bron: VDI 0 Ingelmunster De Ingelmunstere renovatiecoach krijgt als klimaatproject binnenkort extra ondersteuning van de Vlaamse overheid. Voormalig schepen en bezieler van het project Enigo Vandendriessche (sp.a+) pleit er voor om met de extra middelen meer uren te voorzien voor de renovatiecoach.

Een renovatiecoach begeleidt mensen die streven naar een energiezuinige woning. Hij begeleidt hen van begin tot eind, met onder meer gedetailleerd renovatieadvies of een gedetailleerd stappenplan. De coach vraagt ook offertes aan of helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Klimaatproject

“Ondanks het lauwe enthousiasme van de toenmalige coalitiepartner slaagden we er toch in om de renovatiecoach naar Ingelmunster te halen”, blikt voormalig schepen Enigo terug. “De burgemeester maakte mij al snel duidelijk dat ik niet moest rekenen op extra budget voor dit klimaatproject. Maar ik liet me niet ontmoedigen en ging binnen mijn eigen huisvestingsbudgetten op zoek. Daar vond ik middelen om een renovatiecoach aan te werven voor anderhalve dag per week. Na een lange zoektocht, en met de steun van de West-Vlaamse Intercommunale vonden we met Oostrozebeke, Zuienkerke, Knokke en Jabbeke nog vier gemeenten die wilden meedoen.

Extra uren

Het project was vrij vlug succesvol en er werd een wachtlijst in het leven geroepen. Door de selectie als klimaatproject subsideert het Vlaams Gewest 75 procent van de kostprijs. “En dat terwijl de renovatiecoach 100 procent ingeschreven staat in de gemeentebegroting”, aldus Enigo. “ “Daarom stel ik voor om met de vrijgekomen middelen de uren van de renovatiecoach uit te breiden. Op die manier kan hij meer mensen begeleiden. De wachtlijsten tonen aan dat hier in Ingelmunster veel vraag naar is. Mocht blijken dat de huidige renovatiecoach er geen extra uren meer kan bijnemen, dan moet Ingelmunster opnieuw de voortrekkersrol op zich nemen en de andere gemeenten overtuigen om samen een extra coach aan te werven.”

“Ook zij krijgen immers de Vlaamse subsidie. Al van bij het begin had ik de coach graag meer uren voor onze inwoners zien werken, maar dat zat er toen niet in. De Vlaamse subsidies zijn nu een unieke kans om het aantal uren op te krikken, zonder dat dit effect heeft op de gemeentefinanciën. Op de gemeenteraad van april ga ik hierover een voorstel indienen. Ik hoop dat het gemeentebestuur ons volgt.”