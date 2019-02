Sp.a+ wil hogere omheining langs voetbalveld VDI

26 februari 2019

16u20

Bron: VDI 0 Ingelmunster Gemeenteraadslid Kurt Soenens (Sp.a+) pleit er voor om een hogere omheining langs het vierde voetbalveld op het sportdomein te voorzien.

“Het gebeurt immers maar al te vaak dat ballen over de kleine omheining in de vijver belanden”, zegt hij. “Tussen het terrein en de vijver staat wel een omheining, maar die is maar twee meter hoog. Daardoor vliegen er veel ballen over het net en dat is toch een veiligheidsrisico. De bal uit die vijver halen is niet zonder gevaar.”

Sportschepen Jan Rosseel (N-VA) zegt de kwestie te zullen mee nemen in de opmaak van een nieuw beleidsplan rond sport. De gemeente wil onder andere een nieuw zaaldeel oprichten en zal dan ook bekijken om andere infrastructuur, zoals omheiningen en verhardingen aan te pakken. “Ik neem de vraag op in de toekomstvisie voor het volledige sportpark, maar voeg er aan toe dat er de voorbije jaren nooit grote problemen zijn gemeld’, geeft de schepen nog mee.