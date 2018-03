Sp.a en De Brug in de clinch over fuiven in Cultuurfabriek 01 maart 2018

Een vraag van de jeugdraad om ook fuiven in de Cultuurfabriek - de voormalige OLV-kerk - te laten doorgaan zorgt voor onenigheid binnen de bestuursmeerderheid. Sp.a is het voorstel genegen, maar coalitiepartner De Brug is tegen. Concrete aanleiding was een vraag van het jeugdhuis om een galabal in de zaal te organiseren.





"Gezien de gevoeligheid van de ontwijding is toen gesteld om de ruimte niet te gebruiken voor fuiven", motiveert burgemeester Kurt Windels (De Brug) de beslissing van het college. "Een ongescheven gentleman's agreement die we respecteren. Gelukkig is er geen gebruik aan fuifruimte, zoals het JOC, de Evenementenhal of de Labadoux-tent." Eerste schepen Enigo Vandendriessche en zijn partij sp.a zijn het daar niet mee eens. "De Cultuurfabriek is niet geschikt voor grote megafuiven, maar een kleinschalige activiteit waarbij het publiek danst op plaatjes van een dj moet volgens ons kunnen," zegt hij. "Dat is ook wat het zalenreglement zegt. Alle raadsleden keurden dat in 2016 nog goed. Wij roepen onze coalitiepartner dan ook op om dat reglement correct toe te passen."





De vraag om fuiven toe te laten werd uiteindelijk geweigerd. Het is reeds de tweede keer in korte tijd dat sp.a en De Brug er een andere visie op nahouden. Ook rond de ondertussen goedgekeurde uitbreiding van een kippenkwekerij raakten ze het oneens. Een breuk in de coalitie lijkt er desondanks en met de verkiezingen in zicht echter niet meteen aan te komen. (VDI)