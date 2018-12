Soep op de stoep tijdens wekelijkse marktdag

10 december 2018

De parochie Sint-Amand Ingelmunster, OKRA en ’t Hertje verzorgen op vrijdag 14 december ‘Soep op de stoep’. “Je kan ons vinden tijdens de wekelijkse marktdag tussen de kramen van 9 tot 11.30 uur om een beker warme soep te komen drinken”, vertelt coördinator Geert De Paepe. “De vrije bijdrage die iedereen kan geven is bestemd voor de projecten van Welzijnszorg. De adventsactie wil ieder gezin aandacht vragen voor kansarmoede in Vlaanderen, ook in onze eigen omgeving. Zij wil actie voeren voor betere levensomstandigheden en ondersteuning bieden aan wie het moeilijk heeft. Iedereen is alvast van harte welkom aan onze stand!”