Socialisten trekken met onafhankelijken naar kiezer 19 juni 2018

Sp.a trekt in Ingelmunster voor het eerst met enkele onafhankelijke kandidaten naar de kiezer. Dat gebeurt onder de noemer S.pa +. Een van de onafhankelijke kandidaten wordt Sandy Priem, die al 24 jaar als verzorgende werkt en thuishulp voorziet bij zowel oudere als jongere gezinnen. Terug op de lijst en wel socialistisch is Kristiana Sabbe (69). In het verleden was ze reeds actief in de vrouwenbeweging, het partijbestuur en ze stond al twee keer eerder op de lijst. Ook Sylvie Deryckere versterkt de lijst. Zij werkt als kok en ze is ook actief bij voedselbedelingsorganisatie 4You.





