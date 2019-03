Snoepwinkel De Sneukeling opent de deuren VDI

18 maart 2019

15u27

Bron: VDI 7 Ingelmunster Wie een zoetekauw is en wel houdt van wat lekkers, moet voortaan in snoepwinkel De Sneukeling in de Bruggestraat 8 zijn. Isaline Pauwels en Anaïs Van D’Huynslager staan er samen met Dorine Behaeghe in een wisselrol achter de toonbank.

”Ik droomde er al langer van om een eigen zaak vol lekkernijen te openen”, vertelt Isaline, die het uitbaten van de zaak combineert met een job in het onderwijs. “Vorig jaar viel alles samen en zijn we op dit pand vlakbij het Marktplein gebotst. Vroeger stond op deze locatie drukkerij De Spin, maar die is afgebroken en wij zitten op het gelijkvloers van een nieuw appartementencomplex.”

In De Sneukeling kan je – zoals de naam het al zegt – allerlei zoets kopen. “Je vindt hier alles in dat genre, van snoepgoed en geschenkmanden tot koekjes, chocolade en pralines”, gaat Isaline verder. “We maken ook snoeptaarten op aanvraag en stellen pakketjes voor diverse budgetten samen. Wie bij vrienden langs gaat en niet met lege handen wil toekomen, kan hier iets om te ‘sneukelen’ terug vinden. We hebben ook een aanbod suiker- en glutenvrije producten.”

De Sneukeling is open op woensdag, donderdag en vrijdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur en in de namiddag van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag kan je er van 9 tot 18 uur terecht en op zondag van 9 tot 12 uur. Meer info op de deze Facebookpagina.